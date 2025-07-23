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Принц Уильям прервал летние каникулы, чтобы сделать важное заявление: что сказал будущий король
Принц Уэльский подтвердил, что в ближайшие дни посетит крупное мероприятие.
Кенсингтонский дворец объявил, что принц Уильям отправится в воскресенье в Швейцарию, чтобы поддержать «Львиц» в финале женского Евро-2025. Ранее в этом месяце принц, являющийся покровителем Футбольной ассоциации, отправился в Цюрих, чтобы поддержать команду во время матча с Нидерландами на групповом этапе турнира.
В воскресенье Англия сыграет в финале с Германией или Испанией после победы над Италией со счетом 2:1 в дополнительное время вчера вечером.
Отметим, что в настоящее время Уильям наслаждается летними каникулами со своей женой Кейт и тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые находятся на школьных каникулах. Семья Уэльских, как и остальные члены королевской семьи, отдыхает от королевских обязанностей в июле и августе из-за плотного графика мероприятий, пишет express.co.uk.
Напомним, вчера, 22 июля, принцу Джорджу исполнилось 12 лет, и семья поделилась новым портретным снимком именинника.