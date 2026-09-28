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Принц Уильям принял важное решение по поводу фильма о своей матери принцессе Диане
В следующем году принца Уильяма ждет непростая дата. 31 августа исполнится 30 лет со дня смерти его матери, принцессы Дианы, и уже сейчас ходят слухи о том, как он отметит это событие.
Ранее сообщалось, что его младший брат, принц Гарри, планирует снять документальный фильм, посвященный покойной принцессе Уэльской. Хотя ничего пока не подтверждено, говорят, что Netflix претендует на создание этого проекта.
Однако принц Уильям придерживается совершенно иной точки зрения.
Как сообщает газета The Times, будущий король не будет снимать фильм о своей матери и отклонил «несколько предложений сняться в документальных фильмах, посвященных ей, или появиться в них».
По имеющейся информации, Уильям также хочет избежать ситуации, когда он и Гарри, которые по-прежнему находятся в натянутых отношениях, будут «противостоять друг другу» во время съемок фильма.
Друзья Уильяма рассказали изданию, что следующая годовщина смерти станет для него «тяжелым испытанием», и что он по-прежнему «очень эмоционально» переживает смерть матери, пишет Hello!. И, что он, скорее всего, отметит этот день в частном порядке.
Напомним, в 2017 году, к 20-й годовщине смерти Дианы, Уильям и Гарри совместно сняли два документальных фильма о своей матери для BBC и ITV.
На показе документального фильма ITV «Диана, наша мать: ее жизнь и наследие» в Кенсингтонском дворце Уильям объяснил, почему он и Гарри считают этот фильм своим последним публичным высказыванием о Диане , сказав гостям: «Мы больше не будем так открыто говорить о ней».
Ранее мы писали про 5 фильмов о британских монархах.