ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
404
Время на прочтение
1 мин

Принц Уильям продемонстрировал любимый жест в адрес жены Кейт на их первом публичном мероприятии этой осенью

Принц и принцесса Уэльские вчера впервые появились на публичном мероприятии после летнего отпуска, а их трое детей вернулись за школьные парты.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Пара посетила недавно преображенные сады Музея естественной истории в Лондоне, где у них состоялась встреча с молодежью и детьми.

Мы уже рассматривали образ принцессы Уэльской, а также рассказывали, что она впервые дебютировала на публичном мероприятии с новым оттенком волос и новой длиной волос. Поклонники хвалят новый образ Кейт.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

А также во время мероприятия обратили внимание, что Кейт и Уильям снова продемонстрировали на публике свой любимый нежный жест по отношению к друг другу. Принц приобнял свою супругу за спину, когда они направлялись в музей и это попало в объективы фотокамер.

Этот жест довольно романтичный, тонкий и уважительный. Также это показывает, что они оказывают поддержку и заботу друг другу в моменты, когда за ними наблюдает весь мир. Ранее мы собрали целую подборку таких жестов Уэльских.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
404
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie