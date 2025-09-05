Принц Уильям продемонстрировал любимый жест в адрес жены Кейт на их первом публичном мероприятии этой осенью

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Пара посетила недавно преображенные сады Музея естественной истории в Лондоне, где у них состоялась встреча с молодежью и детьми.

Мы уже рассматривали образ принцессы Уэльской, а также рассказывали, что она впервые дебютировала на публичном мероприятии с новым оттенком волос и новой длиной волос. Поклонники хвалят новый образ Кейт.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

А также во время мероприятия обратили внимание, что Кейт и Уильям снова продемонстрировали на публике свой любимый нежный жест по отношению к друг другу. Принц приобнял свою супругу за спину, когда они направлялись в музей и это попало в объективы фотокамер.

Этот жест довольно романтичный, тонкий и уважительный. Также это показывает, что они оказывают поддержку и заботу друг другу в моменты, когда за ними наблюдает весь мир. Ранее мы собрали целую подборку таких жестов Уэльских.