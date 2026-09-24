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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Уильям проигнорировал вопрос о новой книге своего дяди, графа Спенсера, о принцессе Диане

Принц Уильям проигнорировал вопросы о новой книге своего дяди, графа Спенсера, о покойной матери Уильяма, принцессе Диане, во время своего визита в кинотеатр в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям

Принц Уильям / © Associated Press

Во время визита в кинотеатр ODEON Luxe Leicester Square, принц Уэльский угощал зрителей попкорном и продавал билеты в кинотеатр, отмечая достижения народного кинематографа. Уильям раздал по одному пакетику соленого попкорна трем постоянным посетителям кинотеатра в западном Лондоне.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Когда Уильям прибыл, он никак не отреагировал на крик представителя прессы: «Сэр, что вы думаете о книге вашего дяди — вы ее читали?» В течение большей части прошлой недели заголовки газет были посвящены книге графа Спенсера о покойной матери Уильяма, принцессе Диане, под названием «Лебединая песня: Диана, моя сестра», которая поступила в продажу на днях, пишет журнал Ok!.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

В своей книге граф Спенсер выдвинул ряд шокирующих обвинений в адрес короля Чарльза, в том числе сенсационное утверждение о том, что Чарльз сказал: «Мы скоро забудем ее» после смерти Дианы, что спровоцировало словесную перепалку между ним и Букингемским дворцом.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

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