Принц Уильям проигнорировал вопрос о новой книге своего дяди, графа Спенсера, о принцессе Диане

Принц Уильям / © Associated Press

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Во время визита в кинотеатр ODEON Luxe Leicester Square, принц Уэльский угощал зрителей попкорном и продавал билеты в кинотеатр, отмечая достижения народного кинематографа. Уильям раздал по одному пакетику соленого попкорна трем постоянным посетителям кинотеатра в западном Лондоне.

Принц Уильям / © Associated Press

Когда Уильям прибыл, он никак не отреагировал на крик представителя прессы: «Сэр, что вы думаете о книге вашего дяди — вы ее читали?» В течение большей части прошлой недели заголовки газет были посвящены книге графа Спенсера о покойной матери Уильяма, принцессе Диане, под названием «Лебединая песня: Диана, моя сестра», которая поступила в продажу на днях, пишет журнал Ok!.

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Принц Уильям / © Associated Press

В своей книге граф Спенсер выдвинул ряд шокирующих обвинений в адрес короля Чарльза, в том числе сенсационное утверждение о том, что Чарльз сказал: «Мы скоро забудем ее» после смерти Дианы, что спровоцировало словесную перепалку между ним и Букингемским дворцом.

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Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

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