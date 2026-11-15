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Принц Уильям рассказал, где хранит свой телефон во время официальных выходов
Принц Уильям обходится без телефона во время королевских мероприятий, и это не удивительно, ведь у будущего короля совсем нет времени на то, чтобы отвлекаться на гаджет во время важных публичных выходов.
44-летний принц Уэльский нечаянно показал, где хранит свой телефон во время официальных выходов, в момент, запечатленный на камеру, когда он прибыл на церемонию вручения премии Tusk Awards в Лондоне в среду, 11 ноября.
На видеозаписи, опубликованной журналом Hello! , видно, как автомобиль наследника престола подъезжает к месту проведения мероприятия, а Уильям сидит на заднем сиденье. Принц, похоже, в последний раз взглянул на свой телефон, прежде чем передать его помощнику, сидевшему рядом, который положил устройство в карман пиджака.
Затем другой помощник открыл дверь машины принца Уильяма, и наследник вышел, поправил пиджак, украшенный красным маком, после чего пожал руку Чарли Мэйхью, основателю благотворительной организации по охране дикой природы в Африке, которая проводила это мероприятие.
Неудивительно, что во время официальных мероприятий члены королевской семьи поручают помощнику держать их телефоны. Редко можно увидеть членов королевской семьи с подобным устройством.
Однако такое случалось — во время парада Trooping the Colour в июне герцога Кентского заметили с телефоном в руках на балконе Букингемского дворца, по всей видимости, чтобы снять на видео пролет самолетов Королевских ВВС и толпы людей, собравшихся в Лондоне на ежегодном параде в честь дня рождения британского монарха.
Несмотря на то, что принц Уильям, принцесса Кейт и другие члены королевской семьи не носят с собой собственные телефоны, они, как известно, делают селфи с доброжелателями во время прогулок.