Принц Уильям рассказал, как обычно начинается его утро

Принц Уильям / © Associated Press

Во время утреннего радиоэфира 43-летний принц Уэльский рассказал ведущим, что он не жаворонок и что обычно в это время он отвозит детей в школу.

Когда Аманда спросила его, есть ли у него сообщение для детей, он ответил: «Шарлотта и Луи, поскольку Джордж вчера вечером был в интернате, если вы меня слышите, пожалуйста, приходите вовремя. И не ссорьтесь из-за того, кто что слушает сегодня утром», - сказал принц, цитирует его слова журнал Ok!.

Джейми Тикстон, Аманда Холден и принц Уильям / © instagram.com/noholdenback

Дети Уэльских учатся в школе Ламбрук – это частная подготовительная школа для учеников в возрасте от 3 до 13 лет, предлагающая гибкий график проживания для всех учащихся. Дети в возрасте от 7 до 13 лет могут оставаться в школе от пяти ночей в неделю до одной ночи время от времени.

На сайте указано, что есть два пансиона: Lambrook House для девочек и Westfield для мальчиков. За каждым пансионом следит воспитатель, которому помогают преподаватели.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Всегда считалось, что братья и их сестра учатся в дневной форме, и комментарии Уильяма, по-видимому, впервые раскрывают информацию о том, что его старший сын, 12-летний принц Джордж, которому в июле исполнится 13 лет, иногда проживает в школьном пансионате.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Associated Press

В сентябре Джордж поступит в среднюю школу, поскольку в настоящее время он заканчивает последний семестр в Ламбруке. Куда он пойдет дальше, пока не подтверждено, но если он поступит в Итон, бывшую школу его отца, то, как ожидается, будет учиться в пансионе на постоянной основе.

