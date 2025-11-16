Принц Уильям рассказал, когда он разрешит принцу Джорджу пользоваться телефоном

Принц Джордж и принц Уильям / © Associated Press

А недавно Уильям заявил, что разрешит принцу Джорджу пользоваться мобильным телефоном, когда тот пойдет в среднюю школу в следующем году. 12-летний мальчик сейчас учится в школе Ламбрук в Беркшире, где также учатся его младшие брат и сестра — принцесса Шарлотта и принц Луи.

В сентябре следующего года Джордж перейдет в другую школу, поскольку школа Ламбрук предназначена только для детей в возрасте от трех до 13 лет, а подростковый возраст юного члена королевской семьи начнется в июле следующего года.

В интервью бразильскому телеведущему Лучано Хаку принц Уильям рассказал, что у Джорджа, 10-летней Шарлотты и 7-летнего Луи пока нет мобильных телефонов. Говоря о своем осторожном отношении к технологиям, он сказал: «Это действительно сложно. У наших детей нет телефонов». Но добавил, что он разрешит Джорджу иметь мобильный телефон, когда он перейдет в среднюю школу в следующем году, — но только с «ограниченным доступом», пишет express.

Принц Уэльский отметил, что они с женой принцессой Кейт разговаривают с детьми и объясняют, почему считают, что мобильные телефоны вредны для детей.

Говоря о плюсах и минусах использования мобильного телефона, принц добавил: «При полном доступе дети видят в интернете то, чего им видеть не следует. Но при ограниченном доступе, я думаю, он полезен для обмена сообщениями».

Принцесса Кейт, напомним, недавно нарвалась на критику в свой адрес, когда опубликовала эссе, в котором написала, что экраны разрушают реальные отношения. Многие королевскую особу поддержали, но были и те, кто посчитал, что она не имеет понятия о том, как воспитывают детей в обычных семьях, где нет круглосуточных нянь и помощников, а родители вынуждены ходить на работу.