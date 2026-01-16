Принц Уильям рассказал, кто еще спит в их кровати с принцессой Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Будущий король рассказал во время визита в герцогский колледж Сток-Климсленд, что он и Кэтрин разрешают своей любимой собаке кокер-спаниелю Орле спать с ними в королевской кровати.

Эту крайне личную подробность об их привычках сна рассказала ирландская актриса Луиза Харланд в эфире радиостанции Hits Radio Cornwall, сообщив тысячам слушателей: «Принц Уильям сказал, что его маленькая собачка спит с ними на кровати ночью, с ним и Кейт», пишет express.

Эксперт по сну Сэмми Марго рассказала, почему сон с домашними животными может быть терапевтическим.

«Сон с домашними животными может снизить тревожность, понижая кровяное давление и высвобождая мелатонин, который помогает регулировать циркадный ритм и синхронизировать цикл сна и бодрствования с днем ​​и ночью. Это также может помочь наладить режим дня, у домашних животных часто есть распорядок дня, а значит, это может помочь вам придерживаться одного и того же времени отхода ко сну и пробуждения. Также доказано, что это уменьшает количество кошмаров: некоторых собак можно обучить помогать при кошмарах, потому что они могут распознавать ваши физические симптомы. Если их обучить, они будут реагировать на ваши симптомы, ложась на ваше тело, что успокоит вас и поможет снова заснуть».