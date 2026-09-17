Принц Уильям рассказал милый факт об их с принцессой Кейт питомцах

Принц Уильям / © Associated Press

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Принц и принцесса Уэльские однажды станут королем и королевой, но за закрытыми дверями они, похоже, обычная пара со своими повседневными привычками, как у простых людей.

Принц Уильям рассказал, что королевская чета спит в одной постели со своей собакой. В 2024 году принц Уэльский посетил колледж герцогства Сток-Климсланд. Там он поговорил с Луизой Харланд, которую встретил вместе с ее собакой Джексом, и рассказал, что они с Кейт спят в одной кровати со своей любимой собакой Орлой.

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Орла - собака Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

После этого разговора Луиза рассказала радиостанции Hits Radio Cornwall о произошедшем, заявив: «Уильям сказал, что его маленькая собачка спит с ними на кровати ночью, с ним и Кейт. Он был совершенно очарован моей маленькой собачкой».

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Специалисты говорят, что совместный сон с питомцем может способствовать более глубокому и восстанавливающему отдыху, повышая уровень окситоцина и помогая владельцам легче достигать фазы быстрого сна. Известно, что присутствие собаки снижает тревожность и предотвращает кошмары, что особенно полезно для людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

Напомним, в семье Уэльских сейчас живет еще и собака Отто — это сын Орлы.

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