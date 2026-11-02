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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Уильям рассказал о новом увлечении его младших детей – Луи и Шарлотты

Принц Уильям рассказал о семейной жизни со своими двумя младшими детьми во время специального выпуска программы Грэма Нортона на канале BBC One.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луи и принцесса Шарлотта

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Уэльский поделился новым увлечением принцессы Шарлотты, которой 11 лет и принца Луи, которому 8 лет. По словам Уильяма его дети «обожают» телешоу " Предатели-знаменитости».

44-летний Уильям сделал это заявление, неожиданно появившись в эфире программы Грэма Нортона на канале BBC One. Говоря о любимом шоу, ведущей которого является Клаудия Уинклман, он признался: «Я его обожаю, вся семья его обожает. Шарлотта и Луи от него в восторге. Это действительно хорошее телевидение», пишет журнал Hello!.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Уильям присоединился к Кейт Бланшетт, Роберту Ирвину и Ханне Уоддингем в ток-шоу, чтобы рассказать о своей экологической премии Earthshot Prize, которая объединяет всех четырех гостей.

На вопрос о том, как он отключается от работы, он ответил: «Это музыка и кино. Мне нравится погружаться в фильмы, заставляющие задуматься».

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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