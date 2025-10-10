- Дата публикации
Принц Уильям рассказал о тяжелой потере в семье во время недавнего откровенного интервью
Во время недавней встречи с Юджином Леви в Виндзорском замке принц Уильям рассказал ведущему «Неохотного путешественника», выходящего на Apple TV+ о том, как семья пережила потерю домашнего любимца.
Во время экскурсии по частным садам Виндзорского замка в одной из сцен сериала Юджина к ним присоединяется питомец принца, кокер-спаниель Орла. Ведущий угостил собаку лакомством, а Уильям отметил, что кажется Орла вполне довольна.
В беседе принц Уэльский упомянул о своем предыдущем английском кокер-спаниеле, Лупо, который, к сожалению, скончался в ноябре 2020 года.
«Орла на самом деле племянница нашей другой собаки, Лупо, которую мы, к сожалению, потеряли во время карантина», — говорит принц. «К, сожалению, это было очень грустно».
Супруги получили собаку в подарок на свадьбу в 2011 году от младшего брата Кейт, Джеймса Миддлтона. Лупо был важной частью семьи Уэльских, поскольку он встречал каждого из их детей, которые появлялись на свет — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Щенок сопровождал принца и принцессу в нескольких поездках на матчи по поло и конные соревнования, а также появился на одной из первых официальных фотографий принца Джорджа.
Орла присоединилась к семье в январе 2021 года. Говорят, недавно она привела четырех щенков. Фото с ними и принцем Уильямом вы могли видеть ранее.
