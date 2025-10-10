Принц Уильям рассказал о тяжелой потере в семье во время недавнего откровенного интервью

Юджин Леви и принц Уильям с собакой Орлой

Во время экскурсии по частным садам Виндзорского замка в одной из сцен сериала Юджина к ним присоединяется питомец принца, кокер-спаниель Орла. Ведущий угостил собаку лакомством, а Уильям отметил, что кажется Орла вполне довольна.

В беседе принц Уэльский упомянул о своем предыдущем английском кокер-спаниеле, Лупо, который, к сожалению, скончался в ноябре 2020 года.

«Орла на самом деле племянница нашей другой собаки, Лупо, которую мы, к сожалению, потеряли во время карантина», — говорит принц. «К, сожалению, это было очень грустно».

Супруги получили собаку в подарок на свадьбу в 2011 году от младшего брата Кейт, Джеймса Миддлтона. Лупо был важной частью семьи Уэльских, поскольку он встречал каждого из их детей, которые появлялись на свет — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Щенок сопровождал принца и принцессу в нескольких поездках на матчи по поло и конные соревнования, а также появился на одной из первых официальных фотографий принца Джорджа.

Орла присоединилась к семье в январе 2021 года. Говорят, недавно она привела четырех щенков. Фото с ними и принцем Уильямом вы могли видеть ранее.

Напомним, в этом же интервью принц Уэльский сделал откровенное признание о жене Кейт и детях.