Принц Уильям рассказал о вредной привычке своих собак: что сказал наследник престола

Принц Уильям / © Associated Press

Во время своего визита в Корнуолл 43-летний принц Уэльский рассказал, что его кокер-спаниели больше всего любят грызть тапочки, оставленные в семейном доме Форест-Лодж в Виндзоре, куда Уэльские переехали в ноябре 2025 года.

Во время осмотра Нанследана в Ньюквее Уильям остановился, чтобы полюбоваться очаровательным щенком в толпе. «О, привет! Ты такой милый», — сказал он, погладив щенка, а затем спросил его хозяина: «Он что-нибудь грызет?».

Затем он признался в проделках своих собственных питомцев, добавив: «Наши грызут тапочки. Все, что осталось на полу, тут же исчезает», сказал Уильям, цитирует его слова журнал Hello!.

Напомним, в начале мая в социальных сетях появилось милое фото Отто – коричневого спаниеля из помета щенков Орлы – с подписью: «Добро пожаловать в семью, Отто! Сегодня тебе 1 год».

В мае 2025 года года Орла родила четырех щенков, которые даже появились на фотографии с 43-летия Уильяма в июне прошлого года.

А совсем недавно, на приеме в саду Букингемского дворца, принцесса Кейт повторила слова Уильяма о периоде прорезывания зубов у собаки, рассказав, что Отто «довольно много жевал на днях». Она добавила: «Нужно постоянно чем-то занимать ребенка. Первое, что мы делаем утром, это проверяем: „Кто-нибудь выводил Отто на улицу?».

Отто / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Семья Уэльских давно питает особую любовь к кокер-спаниелям. Их первым щенком был черный кокер-спаниель Лупо, который, к сожалению, умер в ноябре 2020 года. Лупо был свадебным подарком брата Кейт – Джеймса Миддлтона на ее свадьбу с Уильямом в 2011 году.

