Принц Уильям с сыном Джорджем появился на футбольном матче в Барселоне

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

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Принц Уильям и принц Джордж провели вечер вдвоем, болея за свою любимую футбольную команду «Астон Виллу».

3 ноября, члены королевской семьи отправились в Испанию, чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Барселоной», который состоялся на стадионе «Камп Ноу».

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Принц Уильям и принц Джордж в Барселоне / © Associated Press

Футбольный клуб «Барселона» написал в соцсетях:

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«ФК «Барселона» рад приветствовать Его Королевское Высочество принца Уэльского и Его Королевское Высочество принца Джорджа на стадионе «Камп Ноу», — говорится в подписи к фотографии. — Спасибо, что присоединились к нам на этом особенном вечере футбола Лиги чемпионов с участием вашей любимой «Астон Виллы».

Принцы были одеты в повседневную одежду. Джордж был в капюшоне из-за дождливой погоды, а Уильям — в кепке.

Принц Уильям и принц Джордж / © Associated Press

Отец троих детей передал свою любовь к футболу своим детям, особенно старшему сыну, принцу Джорджу. Принц Уильям однажды сказал, что его старший сын — «часть прайда», — так называют болельщиков «Астон Виллы», на эмблеме которой изображен лев.

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