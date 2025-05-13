Принц Уильям сделал любимый нежный жест в адрес принцессы Кейт на публике

Уильям и Кейт / © Associated Press

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Ранее на прошлой неделе принц и принцесса Уэльские появились на концерте VE Day 80: A Celebration To Remember в Лондоне, где они присоединились к королю Чарльзу, королеве Камилле и другим членам семьи.

Когда принц Уильям и принцесса Кейт заняли свои места, он положил руку на спину жены, чтобы направить ее, тем самым показал свой фирменный жест поддержки и любви. Британские королевские особы традиционно воздерживались от публичных проявлений чувств, но Уэльские, по-видимому, смягчили свою позицию по этому вопросу, поскольку принцесса Кейт постепенно возобновила выполнение публичных обязанностей после того, как в 2024 году она отстранилась от них на время лечения от рака.

Кейт и Уильям на памятном концерте в Лондоне / © Getty Images

Считается, что не существует никаких формальных правил, регулирующих то, как любящие королевские пары могут вести себя по отношению друг к другу на публике — это остается на их усмотрение. Кейт и Уильям обычно вели себя очень сдержанно, но с недавних пор стали более нежны друг к другу на публичных мероприятиях.

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Кейт и Уильям на памятном концерте в Лондоне / © Associated Press

И, на самом деле, это милый жест пара делает в адрес друг друга на публике довольно часто.