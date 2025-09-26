Принц Уильям сделал очень откровенное публичное признание: что сказал будущий король

Принц Уильям / © Associated Press

В редком интервью он рассказал об одном из самых трудных лет, которые пришлось пережить его семье.

43-летний принц Уэльский появится в предстоящем специальном эпизоде ​​сериала Юджина Леви на Apple TV+ «Неохотный путешественник» под названием «Королевская жизнь в Великобритании».

Юджин Леви и принц Уильям во время прогулки: фото, кадр из видео

Уильям пригласил Юджина на прогулку по Виндзорскому замку. Во время прогулки мы видим и кокер-спаниеля Уэльских — Орлу, ее принц взял с собой. Господин Леви спрашивает у наследника престола, чем он занимается дома в свободное время.

«Сон. Когда у тебя трое маленьких детей, сон становится важной частью моей жизни», — шутит Уильям в ответ.

В одной из сцен Уильям и Леви сидят за кружкой пива в местном пабе, где Уильям откровенно рассказывает о трудностях последних лет, в ходе которых у его жены Кейт и отца, короля Чарльза, диагностировали рак.

«Я бы сказал, что 2023–2024 годы были самыми трудными в моей жизни», — признался принц. «Знаете, жизнь посылает нам испытания, и умение их преодолевать делает нас теми, кто мы есть», подытожил он.

Напомним, в ноябре 2024 года Уильям еще больше пролил свет на эту сложную главу в жизни королевской семьи, заявив в откровенном интервью во время поездки в Южную Африку по случаю вручения премии Earthshot Prize: «Это было ужасно. Это, пожалуй, самый тяжелый год в моей жизни. Поэтому пытаться справиться со всем остальным и сохранить все в рамках было очень сложно. Но я так горжусь своей женой, горжусь своим отцом за то, как они справились со всем, что они сделали», — добавил он. «Но с точки зрения семьи, да, это было жестоко».

