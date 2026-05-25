Принц Уильям сделал важное заявление о своей семье и жене принцессе Кейт: что сказал будущий монарх

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

22 мая принц Уэльский дал интервью Аманде Холден и Джейми Тикстону на радио Heart FM, которое транслировалось в прямом эфире с островов Силли. Будущий король сделал множество комментариев о своей жене — принцессе Уэльской, у которой в начале 2024 года был диагностирован рак, и которая проходила лечение до сентября того же года. В январе 2025 года она объявила о ремиссии.

Принц Уильям сказал, что он «очень гордится» возвращением Кейт к королевским обязанностям после того, как ей поставили диагноз рак, добавив:

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

«Она потрясающая мама, потрясающая жена, и наша семья буквально не смогла бы справиться без нее, так что она была великолепна», — цитирует его слова журнал Hello!.

Реклама

Комментируя недавнюю поездку Кейт в Италию на прошлой неделе, Уильям добавил, что когда дело доходит до ее работы в королевской семье — особенно в области развития детей раннего возраста, что послужило основой для ее поездки в Италию, — Кейт проводит «много исследований» и является «настоящим профессионалом», а также тратит «Бог знает сколько времени на изучение всех документов», - сказал Уильям.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

«Большую часть вечеров я борюсь в спальне со всеми документами, которые она приготовила к прочтению», — добавил он. «Поэтому я рад, что у нее все прошло хорошо, и да, думаю, она вернулась в приподнятом настроении», — сказал принц.

О поездке принцессы Уэльской в итальянский город Реджо-Эмилии мы рассказывали подробно ранее.

Новости партнеров