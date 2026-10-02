Принц Уильям сел за руль трактора и пошутил о своей любви к алкоголю

Принц Уильям / © Getty Images

Реклама

Принц Уэльский посетил этот регион, чтобы встретиться с людьми, принимающими меры по борьбе с угрозой наводнений, вызванных экстремальными погодными условиями.

Во время встречи Уильям принялся за посадку дерева и пошутил, что «пинта сидра в день – и доктор не нужен», слушая рассказ об усилиях по борьбе с наводнениями в сельских районах Южного Уэльса.

Реклама

Принц Уильям / © Getty Images

Будущий король посадил валлийский дуб и выслушал рассказ о том, как местные фермеры восстановили исторический сидровый сад в рамках проекта по посадке миллиона местных деревьев по всему региону, пишет People.

Реклама

Фермеры Джим и Кейт Биван рассказали ему, как они пересадили яблони на северном склоне, благодаря чему они зацвели позже и избежали последних заморозков, дав лучшие плоды. Кейт работает специалистом по созданию лесных массивов в благотворительной организации Stump Up for Trees, которая за последние пять лет высадила в этом районе 500 000 деревьев.

Уильям, большой поклонник сидра, явно одобрил их старания, но настаивал, что будет пить только одну пинту их домашнего сидра Great Tre Rhew, потому что "в нем восемь процентов алкоголя!".

Также принца запечатлели, когда он управлял сельскохозяйственной техникой вместе с Гарри Дэвисом — будущим арендатором первой фермы герцогства Корнуолл, где внедряются методы регенеративного земледелия.

Принц Уильям / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как королева Максима в цветочном костюме и балетках села за руль трактора, когда посещала регион Ахтерхук.

Реклама

Новости партнеров