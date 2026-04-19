Принц Уильям требовал, чтоб Меган Маркл не носила украшений его матери Дианы

Сообщается, что принц Уильям "добивался гарантий", что Меган Маркл не будет носить украшения принцессы Дианы.

По словам королевского эксперта Роберта Джобсона, принц Уильям во время романа Гарри с Меган был обеспокоен тем, как стремительно все происходит, и особенно его тревожил тот факт, чтобы Меган не носила украшений покойной принцессы Дианы на своей свадьбе.

«Мне сказали, что, все еще обеспокоенный романтическим браком брата, Уильям добивался от королевы гарантий того, что невеста Гарри не будет носить украшения принцессы Дианы, хотя его собственной жене было разрешено их носить», — объяснил Джобсон в своей биографии 2024 года «Кэтрин, принцесса Уэльская: Биография будущей королевы» , отрывки из которой были опубликованы в Daily Mail.

В день свадьбы Меган надела бриллиантовую тиару-бандо королевы Марии. И хотя невеста не надела никаких украшений своей покойной свекрови в часовне Святого Георгия, она надела культовое аквамариновое кольцо принцессы Дианы на вечерний прием в Фрогмор-Хаусе.

«Несмотря на резкие выпады и обидчивость с обеих сторон, свадьба в Виндзоре в мае 2018 года прошла с огромным успехом», — добавил Джобсон. «На публике члены королевской семьи сияли от счастья, хотя в частном порядке между ними царила непримиримая вражда», - писал автор.

Сегодня в ювелирной шкатулке Меган Маркл много украшений принцессы Дианы. Одни из самых знаковых – часы от Cartier и золотой браслет Cartier Love.