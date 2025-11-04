ТСН в социальных сетях

Принц Уильям уже в Бразилии: десять милых фото будущего короля с первого дня визита в страну

Принц Уэльский Уильям вчера уже прибіл в Бразилию, где проведет церемонию вручения премии Earthshot Prize в Рио-де-Жанейро в конце этой недели.

Ольга Кузьменко
Принц Уэльский Уильям в Бразилии

Принц Уэльский Уильям в Бразилии / © Associated Press

Принц Уильям прибыл в страну сам без своей жены принцессы Кейт, она осталась в их новом доме в Виндзоре с детьми, куда семья недавно переехала, так как дети пары уже вернулись за школьные парты после осенних каникул.

Визит в Бразилию Уильям начал с осмотра главных достопримечательностей Рио, включая гору Сахарная Голова и городской стадион «Маракана», где поиграл с детьми в футбол.

Принц Уэльский Уильям в Бразилии / © Associated Press

В преддверии этой поездки принц Уэльский эксклюзивно рассказал журналу Hello!:

«Как отец, я постоянно думаю о мире, который унаследуют мои дети. Я хочу, чтобы они росли в окружении природы, возможностей и надежды на будущее. Но я также знаю, что, если мы не будем действовать смело сейчас, это будущее окажется под угрозой. Премия Earthshot Prize — это возможность переломить ситуацию, доказать нашим детям, что мы готовы бороться за их будущее».

Церемония вручения премий состоится в среду вечером, принц выступит с программной речью. Напомним, этот амбициозный экологический проект Уильям запустил пять лет назад, чтобы найти 50 решений для восстановления планеты.

Мы собрали для вас десять самых милых фото будущего короля из этой поездки в Рио.

