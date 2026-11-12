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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Принц Уильям в элегантном смокинге и бабочке посетил церемонию в Лондоне

Принц Уэльский Уильям присутствовал на ежегодной церемонии вручения премии Tusk Conservation Awards в Лондоне 11 ноября.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям

Принц Уильям / © Getty Images

Вручение премий Tusk Conservation Awards состоялось в отеле Raffles London at The OWO в британской столице.

На вечернем мероприятии принц появился в черном смокинге в стиле Black Tie с атласными заостренными лацканами и прямых брюках в тон с шелковыми лампасами по бокам.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

На нем также была классическая белая вечерняя рубашка с потайной планкой для пуговиц, жестким воротником и манжетами на запонках, дополненная черным шелковым галстуком-бабочкой, на лацкане смокинга был красный мак. А обул принц лакированные туфли-оксфорды на шнуровке.

На церемонии отметили преданных своему делу профессионалов, которые демонстрируют экспертные знания и лидерские качества в деле сохранения биоразнообразия Африки. Премию присуждает благотворительная организация Tusk, с которой Уильям был тесно связан на протяжении всей своей общественной жизни.

Принцесса Уэльская, к сожалению, не присутствовала на мероприятии, но вчера посетила общественную больницу «Чейз» в Бордоне.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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