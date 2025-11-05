Принц Уильям / © Getty Images

Во время визита принц Уильям воссоздал культовую фотографию своей покойной матери, принцессы Дианы, у статуи Христа-Искупителя. Стоя на смотровой площадке горы Корковадо, откуда открывается потрясающий вид на Рио-де-Жанейро, Уильям позировал для фотографии на том же месте, где стояла его мать более 30 лет назад.

Принцесса Уэльская Диана, 1991 год / © Getty Images

Популярное туристическое место было закрыто для посетителей в связи с визитом принца сегодня утром, когда он встречался с финалистами конкурса Earthshot 2025 на вершине.

Принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Диана, мать Уильяма, посещала этот бразильский город в апреле 1991 года вместе со своим тогдашним мужем, принцем Чарльзом. Тогда принц и принцесса Уэльские совершили пятидневный официальный визит в Бразилию, но в основном по разным маршрутам.

Принц Чарльз и принцесса Диана в Бразилии, 1991 год / © Associated Press

Диана сосредоточилась на социальных вопросах и вопросах здравоохранения, в то время как Чарльз посвятил время проблемам окружающей среды.

Принц Уильям / © Getty Images

Отметим, визит принца Уильяма состоялся накануне пятой ежегодной церемонии вручения премии Earthshot Prize, которая пройдет сегодня вечером в Музее завтрашнего дня. В рамках церемонии принц Уильям выделит еще 5 миллионов фунтов стерлингов пяти различным экологическим инициативам для более широкого распространения их идей в стремлении спасти планету.

Принцесса Уэльская Диана, 1991 год / © Associated Press

К слову, в Украине, в городе Трускавец есть копия этой знаменитой бразильской статуи.