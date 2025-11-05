- Дата публикации
Категория
Общество
Принц Уильям воссоздал культовую фотографию своей матери — принцессы Дианы — у знаменитой статуи в Бразилии
Принц Уэльский Уильям находится в Бразилии, куда прибыл, чтобы вручить премии Earthshot Prize.
Во время визита принц Уильям воссоздал культовую фотографию своей покойной матери, принцессы Дианы, у статуи Христа-Искупителя. Стоя на смотровой площадке горы Корковадо, откуда открывается потрясающий вид на Рио-де-Жанейро, Уильям позировал для фотографии на том же месте, где стояла его мать более 30 лет назад.
Популярное туристическое место было закрыто для посетителей в связи с визитом принца сегодня утром, когда он встречался с финалистами конкурса Earthshot 2025 на вершине.
Принцесса Диана, мать Уильяма, посещала этот бразильский город в апреле 1991 года вместе со своим тогдашним мужем, принцем Чарльзом. Тогда принц и принцесса Уэльские совершили пятидневный официальный визит в Бразилию, но в основном по разным маршрутам.
Диана сосредоточилась на социальных вопросах и вопросах здравоохранения, в то время как Чарльз посвятил время проблемам окружающей среды.
Отметим, визит принца Уильяма состоялся накануне пятой ежегодной церемонии вручения премии Earthshot Prize, которая пройдет сегодня вечером в Музее завтрашнего дня. В рамках церемонии принц Уильям выделит еще 5 миллионов фунтов стерлингов пяти различным экологическим инициативам для более широкого распространения их идей в стремлении спасти планету.
К слову, в Украине, в городе Трускавец есть копия этой знаменитой бразильской статуи.