Принц Уильям впервые за много месяцев вспомнил о брате Гарри: что он сказал

Во время недавнего визита Гарри в Великобританию он встретился со своим отцом, королем Чарльзом (тот пригласил его на чаепитие в Кларенс-хаус), но не встретился с Уильямом.

Однако в беседе с Юджином Леви в программе «Неохотный путешественник», когда его спросили о том, станет ли его 12-летний сын принц Джордж королем, 43-летний принц Уэльский впервые за несколько месяцев после публичной ссоры упомянул своего брата Гарри, пишет журнал Ok!.

«Это интересный и сложный вопрос. Потому что тут есть о чем подумать. Но, конечно, я хочу создать мир, в котором мой сын гордился бы тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему. Однако я надеюсь, что мы не вернемся к тем практикам прошлого, в которых нам с Гарри пришлось расти, — и я сделаю все возможное, чтобы мы не вернулись к этой ситуации».

Когда Юджин упомянул, что монархия будет двигаться в несколько ином направлении, Уильям ответил: «Думаю, можно с уверенностью сказать, что перемены в моих планах. Перемены к лучшему. И я это принимаю, и мне они нравятся — я их не боюсь. Именно это меня и воодушевляет — сама мысль о возможности внести какие-то перемены. Не слишком радикальные перемены, но перемены, которые, по моему мнению, необходимы», — подытожил в беседе Уильям.

