Принц Уильям забавно пошутил над незнакомкой, когда продавал пирожки в Корнуолле

Принц Уильям / © Getty Images

Реклама

Принц Уэльский посетил семейное предприятие, известное производством традиционных корнуоллских пирожков в Сент-Мартине.

Во время беседы с клиенткой по телефону, которая делала заказ, Уильям неправильно расслышал имя женщины, когда уточнял заказ. «Сочный?» — недоуменно спросил он. Когда продавцы разразились смехом, он быстро улыбнулся и поправился: «О, Джози! Прости, Джози, я думал, ты сказала „сочный“, приношу свои извинения».

Принц Уильям / © Getty Images

Женщина должна была забрать пирожки в 13:45, после того как Уильям отправился на встречу с сотрудниками пожарно-спасательной службы в расположенную неподалеку общественную пожарную часть Хелстона, но по прибытии ей сообщили, с кем именно она разговаривала, — пишет Daily Mail.

Реклама

Говорят, она была в восторге от того, что ее обслуживал сам принц Уэльский. А команда Gear Farm подарила ей 15 пирожков бесплатно в знак благодарности за то, что она была так любезна по телефону.

Принц Уильям продавал пирожки в Корнуолле / © Getty Images

Позже женщина поговорила с репортерами, представившись Джози Траунсон, которая живет в 20 минутах езды от фермы.

«Я была ошеломлена, когда узнала об этом», — сказала она. «Я понятия не имела, кто отвечает на мой звонок, но на другом конце провода был…», — запнулась она, рассказывая эту историю.

Также во время визита Уильям встретил Василия Лохвинова, украинского фермера и беженца, который сейчас работает на ферме «Гир», выращивая овощи для их пирожков.

Реклама

«Мы постоянно думаем о вас всех», — сказал Уильям ему, его жене Надедже, и девятилетней дочери Любе. «Мы надеемся и молимся, чтобы война в Украине скоро закончилась».

Принцесса Уэльская Кейт в Лестере / © Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская не сопровождала Уильяма в Корнуолл, так как в этот день Кейт отправилась в Лестер, чтобы отметить многообразие, креативность и богатое наследие города.