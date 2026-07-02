Принца Джорджа уже осенью ждет увлекательное приключение в Иттонском колледже

Принц Джордж / © Associated Press

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Итонский колледж, где также учились принцы Уильям и Гарри, полон традиций, в которых принц Джордж примет участие, когда начнет обучение в сентябре.

В этом месяце Кенсингтонский дворец объявил, что 12-летний принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже в сентябре этого года, следуя по стопам своего отца, принца Уильяма, своего дяди, принца Гарри, и многих других членов королевской семьи, которые учились в этой престижной школе-интернате, где учатся мальчики с 13 до 18 лет.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Источники приближенные к королевской семье говорят, что принц Джордж всегда хотел пойти по стопам своего отца, пишет журнал People.

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Школа для мальчиков, основанная в 1440 году королем Генрихом VI, богата традициями, и принц Джордж почти сразу после прибытия пройдет одно из своих первых испытаний в этой школе. Это будет тест на знание цветов, в ходе которого его проверят на знание официальных цветов 25 общежитий Итонского колледжа, а также местоположения зданий школы. Принцу придется выучить все цвета факультетов и различные архаичные названия Итонского колледжа.

Итонский колледж / © Getty Images

Принц Уильям и принц Гарри проживали в поместье Манор-Хаус во время учебы в Итоне, и ожидается, что Джордж также будет там проживать.

Принц Уильям в Итоне / © Getty Images

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