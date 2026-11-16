Принца Гарри критикуют за поездку в Украину: что произошло и причем тут его брат Уильям

Кейт, Уильям и Гарри / © Associated Press

Реклама

Принца Гарри снова обвинили в создании неловкого конфликта с его старшим братом Уильямом — наследником престола, накануне его поездки в Индию с женой принцессой Кейт.

Уильям и Кейт в Индии / © Associated Press

Братья, которые не разговаривали друг с другом много лет, снов аво всех мировых заголовках, а все из-за поездки Гарри в Украину. В выходные младший сын короля Чарльза встретился с ветеранами и принял участие в отборе на «Игры Непокоренных» во Львове.

Реклама

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Тем временем принц Уильям и принцесса Кейт прибыли в понедельник в Мумбаи на ежегодную церемонию вручения премии Earthshot Prize, учрежденную принцем Уэльским.

Реклама

Это первый совместный зарубежный тур за четыре года, организованный ими в связи с успешной борьбой Кейт с раком, пишет the sun.

И вот, что говорят королевские эксперты по поводу этих двух мероприятий.

Кейт и Уильям в Мумбаи / © Associated Press

«Тот факт, что международные поездки разделяют всего несколько часов, означает, что они конкурируют за одни и те же заголовки. Это абсурдно, ведь для этого требуется столько планирования. Это классический пример столкновения двух подходов», — говорит Роберт Джобсон.

Он сказал о Гарри и его жене Меган: «Я думаю, что Сассексам на самом деле все равно, что делают другие люди, и у них свои собственные планы».

Реклама

А вот Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty Magazine, говорит сначе:

«Время выбрано крайне неудачно. Думаю, Гарри просто хочет славы для себя. Кэтрин не будет волноваться, потому что ее не интересуют нелепые игры, она выше этого. Я не думаю, что Гарри сможет затмить ее первую совместную зарубежную поездку с Уильямом за четыре года, но он может поставить точку в этом вопросе».

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию в августе, а в октябре их обвинили в том, что они затмили визит короля и королевы на открытие Сенедда в Кардиффе серией мероприятий в Ноттингеме в тот же день. Однако, стоит отметить, что вряд ли у секретарей четы Сассекских есть доступ до календаря членов королевской семьи.

Новости партнеров