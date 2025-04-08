Принца Гарри папарацци внезапно запечатлели в Лондоне: зачем он приехал на родину

Принц Гарри / © Associated Press

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Герцог Сассекский прибыл в суд для подачи апелляции по поводу мер безопасности и присутствовал на слушании дела. Он был одет в элегантный синий костюм, белую рубашку и галстук в принт.

Гарри хочет получать иную степень защиты (иметь, как раньше полицейскую охрану, финансируемой налогоплательщиками), во время пребывания в стране. Это решение было принято после того, как Гарри и его жена Меган Маркл оставили свои королевские обязанности и переехали в США в 2020 году. Высокому суду сообщили, что решение было принято в связи с изменением «статуса» герцога после того, как он перестал быть «работающим членом королевской семьи на постоянной основе», пишет express.

Принц Гарри / © Associated Press

В решении, вынесенном в феврале прошлого года, отставной судья Высокого суда сэр Питер Лейн отклонил дело герцога и пришел к выводу, что герцогу не может быть возвращена полицейская охрана на время его пребывания в стране.

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Однако Гарри подал апелляцию на это решение, и ее апелляция будет рассмотрена в суде в Лондоне во вторник и среду.

Принц Гарри / © Associated Press

Также принц, напомним, публично заявил, что не привезет в Великобританию свою жену Меган и детей — сына Арчи и дочь Лилибет — до тех пор, пока не почувствует, что это безопасно.

Принц Гарри / © Associated Press

Тем временем его жена Меган ведет успешный бизнес в США и недавно делилась своим главным секретом успеха.