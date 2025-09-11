Принца Гарри заметили около Кларенс-хауса: король Чарльз пригласил сына на чаепитие

Принц Гарри / © Getty Images

Герцог Сассекский был замечен на автомобиле около Кларенс-хаусе — лондонской резиденции Чарльза и Камиллы, где он посетил чаепитие со своим отцом.

Это была первая личная встреча отца и сына с февраля 2024 года. Известно, что она продолжалась 55 минут. После встречи Букингемский дворец подтвердил, что король провел частное чаепитие в Кларенс-хаусе с герцогом Сассекским, и заявил, что никакие дополнительные подробности не будут разглашены.

Автомобиль принца Гарри возле Кларенс-хауса / © Getty Images

Представитель принца Гарри повторил то же самое, сказав, что отец и сын встретились за чаем и что никаких дополнительных комментариев не будет.

Вскоре после воссоединения Гарри посетил специальный прием фонда Invictus Games в Лондоне для болельщиков и друзей соревнований, ветеранов, а также раненых или больных военнослужащих. Когда репортер спросил, как дела у его отца, он ответил: «Да, у него все замечательно, спасибо».

Принц Гарри / © Associated Press

Напомним, во время поездки в Лондон принц Гарри посетил церемонию вручения премии WellChild Awards, посвященную детям с особыми потребностями в здоровье, их семьям и медицинскому персоналу, а 8 сентября, в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II, посетил место ее погребения в Виндзоре.