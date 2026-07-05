Принцесса Александра Ганноверская отдыхает на яхте с возлюбленным

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

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В своем Instagram девушка поделилась фотографиями с отпуска с Беном Сильвестром Штраутманном.

На одном из снимков она находится на борту классической гоццо — средиземноморской лодки, традиционно изготавливаемой или покрытой деревом, отличающейся закругленными носом и кормой. Несомненно, это идеально воплощает классическую эстетику, которую мы все ассоциируем с итальянским побережьем.

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

Одета принцесса Александра в красный купальник и черную панаму, а на заднем фоне просто невероятный морской и горный пейзаж.

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Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Ранее на прошлой неделе мы показывали, как принцесса Александра с членами своей семьи отправилась на выставку. А после этого, судя по всему, они решили немного отдохнуть.

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