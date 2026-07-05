ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Александра Ганноверская отдыхает на яхте с возлюбленным

Принцесса Александра Ганноверская отдыхает с бойфрендом на Амальфитанском побережье в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Александра Ганноверская

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

В своем Instagram девушка поделилась фотографиями с отпуска с Беном Сильвестром Штраутманном.

На одном из снимков она находится на борту классической гоццо — средиземноморской лодки, традиционно изготавливаемой или покрытой деревом, отличающейся закругленными носом и кормой. Несомненно, это идеально воплощает классическую эстетику, которую мы все ассоциируем с итальянским побережьем.

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра Ганноверская / © instagram.com/alex.hanover

Одета принцесса Александра в красный купальник и черную панаму, а на заднем фоне просто невероятный морской и горный пейзаж.

Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Принцесса Александра Ганноверская и ее бойфренд Бен Сильвестр Штраутманн / © instagram.com/alex.hanover

Ранее на прошлой неделе мы показывали, как принцесса Александра с членами своей семьи отправилась на выставку. А после этого, судя по всему, они решили немного отдохнуть.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
24
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie