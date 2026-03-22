Принцесса Александра Ганноверская в эффектном платье от Prada блистала на балу с бойфрендом
Племянница князя Монако Альбера II — принцесса Александра Ганноверская и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн посетили Бал Роз в Монте-Карло.
В этом году Бал прошел уже в 70-й раз. Он был учрежден княгиней Грейс Келли Монакской в 1954 году.
Принцесса Александра Ганноверская приехала на светское мероприятие, которое также посетила ее семья, в бирюзовом платье без бретелек и с накидкой сверху, сшитом на заказ брендом Prada. Ее образ дополняла сумка тоже от этого бренда, а также серьги-капли с камнями в ушах и легкий вечерний макияж со стрелками.
Бен надел черный смокинг и белую рубашку, а также галстук-бабочку и обул лаковые туфли. Пара выглядела сияющей на светском мероприятии в окружении других знаменитостей.
