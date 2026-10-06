- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Александра Ганноверская в скромном луке приехала на шоу Chanel
Принцесса Александра Ганноверская появилась на публике впервые после того, как объявила о своей помолвке.
Ранее в прошлом месяце принцесса объявила, что выходит замуж за Бена Сильвестра Штраутманна с которым состоит в отношениях уже десять лет. Девушка также показала свое помолвочное кольцо с желтым бриллиантом.
Александра приехала на показ коллекции Chanel сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже вместе со своей сестрой Шарлоттой Казираги.
Она надела черный джемпер в сочетании с брюками со стрелками и туфлями из замши от Chanel на квадратных каблуках. На плече у принцессы была небольшая сумка, она дополнила лук несколькими золотыми браслетами на запястье, черным маникюром и легким макияжем на лице, а волосы распустила.
Напомним, певица Дуа Липа также в ярком костюме с перьями также появилась на показе Chanel.