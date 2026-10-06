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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Александра Ганноверская в скромном луке приехала на шоу Chanel

Принцесса Александра Ганноверская появилась на публике впервые после того, как объявила о своей помолвке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Александра Ганноверская

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Ранее в прошлом месяце принцесса объявила, что выходит замуж за Бена Сильвестра Штраутманна с которым состоит в отношениях уже десять лет. Девушка также показала свое помолвочное кольцо с желтым бриллиантом.

Александра приехала на показ коллекции Chanel сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже вместе со своей сестрой Шарлоттой Казираги.

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Она надела черный джемпер в сочетании с брюками со стрелками и туфлями из замши от Chanel на квадратных каблуках. На плече у принцессы была небольшая сумка, она дополнила лук несколькими золотыми браслетами на запястье, черным маникюром и легким макияжем на лице, а волосы распустила.

Напомним, певица Дуа Липа также в ярком костюме с перьями также появилась на показе Chanel.

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