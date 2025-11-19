Принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Реклама

Дочери принцессы Каролины Ганноверской — принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги были запечатлены на балконе дворца во время церемонии, посвященной «Национальному дню Монако», также известному как «День суверенного князя».

Принцесса Александра появилась на мероприятии в черном платье с короткими рукавами и подобрала шляпку в тон, а ее сестра — Шарлотта — выбрала твидовый лимонный костюм от Chanel и надела симпатичные золотые серьги в уши необычного дизайна. Обе девушки сделали красивые волнистые прически и легкие макияжи на лице.

Принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Мероприятие также возглавляли князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин. Княгиня появилась на мероприятии в эффектном молочно-белом брючном костюме и шляпе-таблетке с вуалью и выглядела роскошно. Также на празднике присутствовали ее дети.

Реклама