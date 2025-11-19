- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Александра в черном, а Шарлотта Казираги — в лимонном: сестры посетили празднование Национального дня Монако
Княжеская семья Монако в полном составе посетила празднование Национального дня.
Дочери принцессы Каролины Ганноверской — принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги были запечатлены на балконе дворца во время церемонии, посвященной «Национальному дню Монако», также известному как «День суверенного князя».
Принцесса Александра появилась на мероприятии в черном платье с короткими рукавами и подобрала шляпку в тон, а ее сестра — Шарлотта — выбрала твидовый лимонный костюм от Chanel и надела симпатичные золотые серьги в уши необычного дизайна. Обе девушки сделали красивые волнистые прически и легкие макияжи на лице.
Мероприятие также возглавляли князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин. Княгиня появилась на мероприятии в эффектном молочно-белом брючном костюме и шляпе-таблетке с вуалью и выглядела роскошно. Также на празднике присутствовали ее дети.