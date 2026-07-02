Принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Принцесса Александра Ганноверская приехала на выставку со своим возлюбленным Беном Сильвестром Штраутманном. Девушка облачилась в красный сарафан на тонких бретельках, в руках держала маленькую черную сумку, а обута была в черные босоножки на каблуках.

Принцесса Каролина, принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги / © Getty Images

На мероприятие также приехали ее мама принцесса Каролина, она была одета в белую рубашку, черную макси-юбку и босоножки на каблуках, а также ее старшая дочь Шарлотта Казираги. Она надела цветастое платье-рубашку с короткими рукавами и поясом на талии, и была обута в золотистые босоножки.

Принцесса Александра Ганноверская и Шарлотта Казираги / © Getty Images

Все вместе они увлеченно слушали, что им рассказывали на выставке и рассматривали работы художников.

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Бен Сильвестр Штраутманн и принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

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