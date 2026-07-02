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Принцесса Александра в красном сарафане, а Шарлотта Казираги - платье-рубашке: члены княжеской семьи посетили выставку в Монако
Члены княжеской семьи Монако посетили выставку «Виктор Браунер, Волшебное приключение» на вилле Палома в Монако.
Принцесса Александра Ганноверская приехала на выставку со своим возлюбленным Беном Сильвестром Штраутманном. Девушка облачилась в красный сарафан на тонких бретельках, в руках держала маленькую черную сумку, а обута была в черные босоножки на каблуках.
На мероприятие также приехали ее мама принцесса Каролина, она была одета в белую рубашку, черную макси-юбку и босоножки на каблуках, а также ее старшая дочь Шарлотта Казираги. Она надела цветастое платье-рубашку с короткими рукавами и поясом на талии, и была обута в золотистые босоножки.
Все вместе они увлеченно слушали, что им рассказывали на выставке и рассматривали работы художников.