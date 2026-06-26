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Принцесса Алексия празднует 21-летие: нидерландский королевский дворец поделился ее новым фото
В нидерландской королевской семье сегодня праздник.
Средней дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы — принцессе Алексии — исполнился 21 год.
По этому случаю семья поделилась на своей странице в Instagram новым портретным снимком принцессы с подписью:
«Принцесса Алексия сегодня отмечает свой 21-й день рождения».
Одета Алексия в оливковое платье с коричневым поясом на талии и одним рукавом, а второе ее плечо обнажено. В руках она держит небольшой коричневый клатч из замши. Волосы Алексии собраны в низкую прическу, а в ушах золотые серьги-кольца и легкий макияж на лице. Кадр был сделан во время съемки летней фотосессии семьи.
Принцесса Алексия — вторая из троих дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы. Напомним, ранее мы показывали, как изменилась внешность средней дочери короля и королевы.