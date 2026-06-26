Принцесса Алексия празднует 21-летие: нидерландский королевский дворец поделился ее новым фото

Принцесса Алексия / © Associated Press

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Средней дочери короля Виллема-Александра и королевы Максимы — принцессе Алексии — исполнился 21 год.

По этому случаю семья поделилась на своей странице в Instagram новым портретным снимком принцессы с подписью:

«Принцесса Алексия сегодня отмечает свой 21-й день рождения».

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Одета Алексия в оливковое платье с коричневым поясом на талии и одним рукавом, а второе ее плечо обнажено. В руках она держит небольшой коричневый клатч из замши. Волосы Алексии собраны в низкую прическу, а в ушах золотые серьги-кольца и легкий макияж на лице. Кадр был сделан во время съемки летней фотосессии семьи.

Принцесса Ариана, королева Максима, принцесса Амалия и принцесса Алексия / © Associated Press

Принцесса Алексия — вторая из троих дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы. Напомним, ранее мы показывали, как изменилась внешность средней дочери короля и королевы.

Принцесса Алексия / © Associated Press

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