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Принцесса Амалия блистала на банкете в новой рубиновой тиаре со старинной историей
Королевская чета Нидерландов устроила на этой неделе государственный банкет в Королевском дворце Амстердама в честь визита императора Японии Нарухито и императрицы Масако.
Королевская чета Нидерландов устроила на этой неделе государственный банкет в Королевском дворце Амстердама в честь визита императора Японии Нарухито и императрицы Масако.
На государственном банкете присутствовали принцессы Оранские – наследница престола Катарина-Амалия и ее младшая сестра Ариана.
Мы уже рассказывали детальнее про образ принцессы Арианы для которой этот банкет стал дебютным, как и выход в тиаре.
Ее старшая сестра – принцесса Катарина-Амалия уже посещала подобные государственные банкеты и блистала в вечерних платьях и тиарах. В этот вечер девушка надела красное платье на одно плечо от Safiyaa с драпированным декольте и была в бриллиантовой тиаре с рубинами от Jac. Vos & Co.
Украшение было изготовлено французским ювелиром Меллерио, который служил всем королевским особам в XIX веке. Король Вильгельм III также пользовался его услугами и в 1889 году даже заказал полный комплект рубиновых и бриллиантовых украшений. Рубиновая тиара дополняется ожерельем, браслетом, веером и двумя брошами, пишет modekoninginmaxima.nl.
Ранее мы показывали, как Катарина-Амалия появилась на другом банкете в свадебной тиаре своей матери королевы Максимы.