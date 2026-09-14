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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Амалия показала кадры своей военной подготовки в Королевских ВМС

Принцесса Оранская Амалия начала военную практику в Королевских ВМС Нидерландов.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Амалия

Принцесса Амалия

Это часть программы Военно-оборонного колледжа, в рамках которой она получает практический опыт работы в различных родах войск.

В свой первый день практики в Королевских ВМС Нидерландов принцесса Оранская поднялась на борт быстроходного катера FRISC. FRISC — это быстроходный корабль Королевских ВМС Нидерландов, используемый для различных десантных операций.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее принцесса Амалия проходила военную практику в штабе обороны и Королевских ВВС Нидерландов, а в августе завершила курс повышения квалификации AMO+, являющийся частью общей военной подготовки.

Однажды принцессе Катарине-Амалии предстоит стать новой королевой Нидерландов. Мы рассказывали подробнее самые интересные факты о ней.

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