Принцесса Амалия показала огромный шрам на руке: что произошло с наследницей трона

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы присутствовала на торжественном открытии Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене во вторник вечером вместе с другими членами европейских королевских домов.

Принцесса Амалия была одета в белое платье без рукавов в зеленую полоску от Nina Blanc, впервые показав большой шрам на предплечье. Принцесса Амалия сломала руку в июне прошлого года, упав с лошади по кличке Мохито. Она перенесла операцию в Медицинском центре Утрехта и в последующие недели ее видели с рукой в ​​​​повязке.

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Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

На мероприятии она с гордостью продемонстрировала свой шрам, смело показав, что не боится скрывать свою травму от публики.

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Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Напомним, принцесса Катарина-Амалия страстная любительница верховой езды, которая занимается этим с раннего возраста. Не удивительно, что именно она представляла королевскую семью Нидерландов на спортивном мероприятии в Германии.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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