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Принцесса Амалия появилась на торжественном ужине в платье от Mango стоимостью 240 евро
Изысканный образ наследницы престола привлек внимание, ведь принцесса выглядела просто потрясающе.
Во вторник, 27 октября, король Виллем-Александр, королева Максима и их старшая дочь принцесса Амалия устроили ужин для членов Государственного совета Нидерландов во дворце Ноордейнде в Гааге. Государственный совет является независимым консультативным органом правительства и парламента по вопросам законодательства и государственного управления, а также высшей общей административной судебной инстанцией Нидерландов.
Король занимает пост президента Государственного совета. Принцесса Амалия стала членом Совета и его Консультативного отдела по достижении 18-летнего возраста. Королева Максима также входит в состав Консультативного отдела.
Для этого мероприятия 22-летняя принцесса Амалия выбрала длинное платье лаймового цвета с американским вырезом от бренда Mango. Платье отличалось элегантным силуэтом в стиле нижнего белья и легкой накидкой в тон, которая придала образу особую изюминку.
Модель входит в самую эксклюзивную капсульную коллекцию бренда и стоила 240 евро (около 12 тысяч гривен). К наряду Катарина-Амалия подобрала чёрную сумочку, элегантные туфли и длинные чёрные серьги, которые создали выразительный контраст.
Особое внимание привлекла прическа принцессы, ведь вместо привычных распущенных локонов она заплела косу и перекинула её через плечо. Такая прическа в сочетании с платьем и аксессуарами придавала образу особенно романтичный характер.