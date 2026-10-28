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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Амалия появилась на торжественном ужине в платье от Mango стоимостью 240 евро

Изысканный образ наследницы престола привлек внимание, ведь принцесса выглядела просто потрясающе.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Амалия

Принцесса Амалия / © Getty Images

Во вторник, 27 октября, король Виллем-Александр, королева Максима и их старшая дочь принцесса Амалия устроили ужин для членов Государственного совета Нидерландов во дворце Ноордейнде в Гааге. Государственный совет является независимым консультативным органом правительства и парламента по вопросам законодательства и государственного управления, а также высшей общей административной судебной инстанцией Нидерландов.

Король занимает пост президента Государственного совета. Принцесса Амалия стала членом Совета и его Консультативного отдела по достижении 18-летнего возраста. Королева Максима также входит в состав Консультативного отдела.

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Принцесса Амалия и королева Максима / © Getty Images

Для этого мероприятия 22-летняя принцесса Амалия выбрала длинное платье лаймового цвета с американским вырезом от бренда Mango. Платье отличалось элегантным силуэтом в стиле нижнего белья и легкой накидкой в тон, которая придала образу особую изюминку.

Модель входит в самую эксклюзивную капсульную коллекцию бренда и стоила 240 евро (около 12 тысяч гривен). К наряду Катарина-Амалия подобрала чёрную сумочку, элегантные туфли и длинные чёрные серьги, которые создали выразительный контраст.

Принцесса Амалия / © Getty Images

Принцесса Амалия / © Getty Images

Особое внимание привлекла прическа принцессы, ведь вместо привычных распущенных локонов она заплела косу и перекинула её через плечо. Такая прическа в сочетании с платьем и аксессуарами придавала образу особенно романтичный характер.

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