Королева и ее старшая дочь – наследница нидерландского престола — провели третий день в Нью-Йорке, где они приняли участие в заседании Генеральной Ассамблее ООН. Королева Максима является ответственной за финансовое благополучие и в этом году впервые представила свой ежегодный отчет.

Ее Величество сегодня была одета в зеленое ассиметричное платье Altuzarra и обута в туфли-лодочки от Gianvito Rossi нюдового цвета на каблуках. Ее образ дополняли жемчужные серьги, кольцо на пальце и яркий маникюр. Волосы Максима распустила и сделала макияж с акцентом на глаза.

Ее 21-летняя дочь Катарина-Амалия была в этот раз в песочном костюме в полоску от Max Mara, который ранее носила ее младшая сестра принцесса Ариана, и обута в черные туфли-лодочки. Образ принцесса дополнила несколькими браслетами и часами от Cartier, волосы распустила и сделала легкий макияж.

Нидерландская королевская семья (принцесса Ариана в полосатом костюме, который носит теперь Катарина-Амалия) / © Associated Press

Днем ранее мы видели Катарину-Амалию в трикотажном мини-платье с золотыми пуговицами на декольте, которое она надела в сочетании с высокими кожаными сапогами коричневого цвета на встречу в отеле Plaza.