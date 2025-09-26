- Дата публикации
Принцесса Амалия в костюме сестры, а королева Максима — ярком платье: королевские особы на встрече в Нью-Йорке
Королева Нидерландов Максима и ее дочь принцесса Катарина-Амалия были запечатлены перед зданием штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Королева и ее старшая дочь – наследница нидерландского престола — провели третий день в Нью-Йорке, где они приняли участие в заседании Генеральной Ассамблее ООН. Королева Максима является ответственной за финансовое благополучие и в этом году впервые представила свой ежегодный отчет.
Ее Величество сегодня была одета в зеленое ассиметричное платье Altuzarra и обута в туфли-лодочки от Gianvito Rossi нюдового цвета на каблуках. Ее образ дополняли жемчужные серьги, кольцо на пальце и яркий маникюр. Волосы Максима распустила и сделала макияж с акцентом на глаза.
Ее 21-летняя дочь Катарина-Амалия была в этот раз в песочном костюме в полоску от Max Mara, который ранее носила ее младшая сестра принцесса Ариана, и обута в черные туфли-лодочки. Образ принцесса дополнила несколькими браслетами и часами от Cartier, волосы распустила и сделала легкий макияж.
Днем ранее мы видели Катарину-Амалию в трикотажном мини-платье с золотыми пуговицами на декольте, которое она надела в сочетании с высокими кожаными сапогами коричневого цвета на встречу в отеле Plaza.