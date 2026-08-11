Принцесса Амалия в яркой рубашке и белых джинсах появилась на мероприятии в Германии

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Чемпионат мира FEI — это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке, которое проходит в Allianz Park.

В разгар знойного августа, когда практически все члены королевских семей находятся в отпуске, принцесса Амалия Нидерландская вновь появилась в Ахене на встрече с другими членами королевских семей, с которыми ее объединяет страсть к конному спорту.

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Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Одна из них — инфанта Елена, а другая — Зара Тиндалл, племянница короля Чарльза III. Все трое посетят открытие Чемпионата мира по конному спорту во вторник.

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Дочь короля и королевы Нидерландов прибыла в конноспортивный центр за несколько часов до важного королевского мероприятия, на котором Амалия появится в одной из великолепных карет из королевских конюшен, в гораздо более официальном наряде. Но на данный момент, для прогулки по территории, она выбрала повседневный стиль, используя базовые вещи, которые есть в каждом гардеробе, пишет vanitatis.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Наряд принцессы Оранской состоял из белых брюк прямого кроя и красной рубашки с вышивкой Sézáne, а обута была в замшевые кроссовки модель Handball Spezial от Adidas. Образ Амалия дополнила двумя золотыми браслетами, один из них был с буквой «А», кольцом и коричневой сумкой на плече DeMellier London. Также она надела тонкую золотую цепочку на шею и золотые серьги в уши, волосы распустила и сделала легкий макияж.

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