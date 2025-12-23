Принцесса Анна больше не самая трудолюбивая королевская особа: кто ее обогнал

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна не самая трудолюбивая представительница королевской семьи в 2025 году, но один из ее братьев — самый трудолюбивый.

Королевская принцесса, которая много лет подряд неизменно занимала первое место по количеству выполненных обязанностей в течение года, возможно, работала больше дней в этом году, но в итоге взяла на себя меньше обязанностей, чем ее старший брат — король Чарльз, который все еще проходил лечение от рака.

Король Чарльз стал самым трудолюбивым членом королевской семьи в 2025 году, выполнив в общей сложности 532 официальных мероприятия за 12 месяцев, что на 50 больше, чем у его сестры Анны, которая выполнила 478 мероприятий, согласно анализу официального реестра королевских мероприятий сообщает Mirror. Исследование было составлено экспертом по королевской семье Патрисией Требл, цитирует его express.

Третье место занял их брат, принц Эдвард, который провел 313 мероприятий, а его жена, герцогиня Софи, оказалась на четвертом месте с 235 мероприятиями.

Королева Камилла заняла пятое место с 228 официальными мероприятиями в 2025 году. Герцог Глостерский занял шестое место с 212 официальными мероприятиями, за ним следует наследник престола, принц Уильям, который провел 202 мероприятия в течение года.

Жена принца Ричарда, герцогиня Глостерская, заняла седьмое место со 113 мероприятиями, за ней следует 90-летний герцог Кентский, у которого было 77 мероприятий.

Принцесса Кэтрин продолжила постепенное возвращение к королевским обязанностям после борьбы с раком, приняв участие в 68 мероприятиях за год.

