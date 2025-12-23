ТСН в социальных сетях

Принцесса Анна больше не самая трудолюбивая королевская особа: кто ее обогнал

Как оказалось, принцесса Анна больше не самая трудолюбивая особа в британской королевской семье.

Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна не самая трудолюбивая представительница королевской семьи в 2025 году, но один из ее братьев — самый трудолюбивый.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Королевская принцесса, которая много лет подряд неизменно занимала первое место по количеству выполненных обязанностей в течение года, возможно, работала больше дней в этом году, но в итоге взяла на себя меньше обязанностей, чем ее старший брат — король Чарльз, который все еще проходил лечение от рака.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз стал самым трудолюбивым членом королевской семьи в 2025 году, выполнив в общей сложности 532 официальных мероприятия за 12 месяцев, что на 50 больше, чем у его сестры Анны, которая выполнила 478 мероприятий, согласно анализу официального реестра королевских мероприятий сообщает Mirror. Исследование было составлено экспертом по королевской семье Патрисией Требл, цитирует его express.

Третье место занял их брат, принц Эдвард, который провел 313 мероприятий, а его жена, герцогиня Софи, оказалась на четвертом месте с 235 мероприятиями.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Королева Камилла заняла пятое место с 228 официальными мероприятиями в 2025 году. Герцог Глостерский занял шестое место с 212 официальными мероприятиями, за ним следует наследник престола, принц Уильям, который провел 202 мероприятия в течение года.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Жена принца Ричарда, герцогиня Глостерская, заняла седьмое место со 113 мероприятиями, за ней следует 90-летний герцог Кентский, у которого было 77 мероприятий.

Герцог и герцогиня Глостерские / © Getty Images

Герцог и герцогиня Глостерские / © Getty Images

Принцесса Кэтрин продолжила постепенное возвращение к королевским обязанностям после борьбы с раком, приняв участие в 68 мероприятиях за год.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская / © Getty Images

