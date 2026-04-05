Принцесса Анна была запечатлена на Пасху со своей "новой" внучкой

Королевская принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс присоединились к королевской семье на пасхальной службе в это воскресенье.

Принц Эдвард и принцесса Анна / © Associated Press

В часовню Святого Георгия в Виндзоре, где семья обычно собирается на Пасху, сестра короля Чарльза приехала в хорошо знакомом голубом пальто, которое носила уже неоднократно.

Лук свой принцесса Анна дополнила шляпой в тон с перьями, замшевыми высокими сапогами The House of Bruar темно-синего цвета и кожаным клатчем-конвертом в руках.

Рядом с принцессой шел ее младший брат принц Эдвард, а позади внучка — 15-летняя Саванна Филлипс и ее новоиспеченная сводная сестра Джорджия — дочь Харриет Сперлинг – будущей жены сын принцессы Анны — Питера.

Отметим, повторно использовала наряд для службы и принцесса Шарлотта Уэльская. 10-летняя дочь Кейт и Уильяма Уэльских надела бежевое пальто, в котором появлялась ранее на рождественской службе.

