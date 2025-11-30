Принцесса Анна чуть "не задушила" Сару Фергюсон: скандальная королевская история попала в прессу

Принцесса Анна и Сара Фергюсон / © Getty Images

Реклама

Брак Сары и Эндрю Маунтбеттена-Виндзора к началу 1990-х годов был на грани развала из-за внебрачных связей бывшего герцога и герцогини Йоркских. Несмотря на то, что ее отношения с королевской семьей и так были непростыми, именно скандал с откровенными фотографиями Ферги в 1992 году стал одним из самых громких в жизни Ферги.

Как пишет Эндрю Лоуни в своей книге «Взлет и падение дома Йорков», этот неловкий инцидент заставил принцессу Анну, сестру бывшего принца Эндрю, высказать свое мнение о тогдашней герцогине.

Сара и бывший принц Эндрю / © Associated Press

Фергюсон встречалась с американским бизнесменом Джоном Брайаном до расставания с Эндрю в марте 1992 года. Тем же летом она привезла своих дочерей принцессу Беатрис и принцессу Евгению на отдых на юг Франции. Они с Джоном арендовали частную виллу, но, по словам Лоуни, Сара и Джон не знали, что «в ста ярдах от виллы и бассейна была вырыта большая траншея» и за ними следил фотограф.

Реклама

Фотограф делал снимки пары, включая то самое фото Ферги, где Брайан облизывает ей пальцы ног.

Сара Фергюсон в молодости / © Getty Images

Как однажды заметила королева Елизавета II, « воспоминания могут различаться» относительно утра, когда были опубликованы фотографии Сары. А дочь королевы — принцессы Анна — говорят, чуть не придушила Сару, увидев ее фото в прессе и за ужином в Балморале (а это было время летнего отпуска королевской семьи) высказала ей все, что о ней думает», пишет marieclaire.com.

Напомним, ранее мы подробно писали о секс-скандале, который разрушил жизнь Сары Фергюсон.