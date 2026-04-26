Общество
45
1 мин

Принцесса Анна надела фирменные серьги своей покойной матери - королевы Елизаветы II

21 апреля, в день 100-летия королевы Елизаветы II, ее дочь принцесса Анна появилась на публике в серьгах покойного монарха.

Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Королевская принцесса открыла мемориальную доску в честь официального открытия сада королевы Елизаветы II в Риджентс-парке в честь 100-летия со дня рождения монарха, а после посетила специальный прием в Букингемском дворце вместе с остальными родственниками.

75-летняя принцесса выбрала для выхода яркое морковное пальто, отдавая дань уважения своей матери, которая любила носить яркие наряды, а также жемчужные серьги-висюльки, на которых две расположенные рядом жемчужины свисали с золотой застежки, принадлежавшие когда-то ее матери.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

К пальто принцесса Анна также прикрепила сверкающую брошь в форме листа и дополнила образ пестрым шарфом.

Уже во дворце на приеме дочь Елизаветы II появилась в костюме красного цвета с принтом, а на ее шее было видно жемчужное ожерелье из трех нитей – также любимое украшение покойной королевы.

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна / © Associated Press

Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи и принцесса Уэльская Кейт также отдали дань уважения королеве Елизавете II в своих образах.

