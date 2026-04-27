Принцесса Анна надела на трогательную церемонию изумрудное пальто и украшение, которому 57 лет
Принцесса Анна надела на церемонию в честь Дня АНЗАКа трогательное украшение, которое она носила 57 лет назад.
День АНЗАК посвящен памяти австралийских и новозеландских военнослужащих, первоначально состоявших в Австралийско-новозеландском армейском корпусе (АНЗАК) и участвовавших в Галлипольской кампании Первой мировой войны.
Принцесса Анна надела свою золотую брошь-ленту на утреннюю службу у Веллингтонской арки в Гайд-парке.
Анна — единственная дочь королевы Елизаветы и принца Филиппа — прикрепила брошь к лацкану изумрудного пальто, в котором была одета, представляя своего старшего брата, короля Чарльза.
Журнал Tatler сообщил, что брошь, имеющая форму завязанной ленты, является «одним из старейших украшений в ее коллекции». Впервые ее видели в этом украшении в 1969 году, когда королевская семья принимала в Букингемском дворце командира миссии «Аполлон-8» полковника Фрэнка Бормана.
Происхождение броши неизвестно, но «она, безусловно, имеет большое значение для принцессы Анны, которая носила ее в несколько важных моментов своей жизни». Брошь настолько важна для принцессы Анны, что она выбрала ее для портрета, сделанного в честь ее 70-летия в 2020 году.
Напомним, в этот же день службу памяти посетила и принцесса Уэльская Кэтрин, она выбрала наряд, похожий на тот, который в 90-х носила принцесса Диана.