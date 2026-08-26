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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принцесса Анна не пьет алкоголь: в чем причина такого ее решения

У принцессы Анны строгая политика в отношении употребления алкоголя на благотворительных мероприятиях, что, возможно, объясняет, почему у нее хватает энергии для посещения множества мероприятий в течение года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестру короля Чарльза часто называют самой трудолюбивой из членов королевской семьи, и секрет ее непоколебимой преданности, несомненно, унаследован от ее трудолюбивой матери, покойной королевы Елизаветы II.

Однако еще одним фактором ее успеха может быть ее решение воздерживаться от употребления любых алкогольных напитков. Появляясь на многочисленных мероприятиях каждую неделю, Анна не пьет алкоголь, и это может объяснить ее бесконечную активность в обществе, пишет Hello!.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

76-летняя принцесса Анна не будет замечена с бокалом дорогого шампанского в руке на различных благотворительных мероприятиях и тому подобном, поскольку она приняла решение оставаться трезвой. Несмотря на то, что другие работающие члены королевской семьи балуются разными напитками, Анна отказывается прикасаться к алкоголю на благотворительных мероприятиях из-за своего постоянно напряженного графика.

Ее бывший личный секретарь, капитан сэр Николас Райт, в интервью для документального фильма ITV «Анна: Принцесса Анна в 70 лет» рассказал, что Анна не употребляет алкоголь, и сказал: «Я очень завидую, принцесса вообще не пьет алкоголь».

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, каким был любимый напиток королевы Елизаветы II.

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