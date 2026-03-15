Принцесса Анна отказалась от употребления алкоголя: в чем причина

У принцессы Анны строгая политика в отношении употребления алкоголя, что, возможно, объясняет, как ей удается находить силы для участия в более чем 400 мероприятиях в год.

Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Associated Press

Появляясь на многочисленных мероприятиях каждую неделю, единственная дочь покойной королевы Елизаветы II не пьет алкоголь.

75-летняя принцесса Анна не будет замечена с бокалом дорогого шампанского в руке на различных благотворительных мероприятиях и тому подобном, поскольку она приняла решение оставаться трезвой.

Несмотря на то, что другие работающие члены королевской семьи могут позволить себе бокал игристого или коктейль после рабочего дня, как это делала королева Елизавета II в свое время, принцесса Анна отказывается прикасаться к алкоголю из-за своего постоянно напряженного графика, пишет Hello!.

Ее бывший личный секретарь, капитан сэр Николас Райт, в интервью для документального фильма ITV «Анна: Принцесса Анна в 70 лет» рассказал, что Ее Высочество не употребляет алкоголь, и сказал: «Я очень завидую, принцесса вообще не пьет алкоголь».

