Принцесса Анна, подражая королеве Елизавете II, появилась на открытии сада ее имени в ярком образе

Принцесса Анна / © Getty Images

Ее единственная дочь – принцесса Анна – вместе с председателем Королевских парков, открыла мемориальную доску в честь официального открытия сада королевы Елизаветы II в Риджентс-парке в честь 100-летия со дня рождения монарха.

После официального открытия садов королевская принцесса произнесла короткую речь. Сады будут открыты для публики на следующей неделе, 27 апреля.

Принцесса появилась на мероприятии в ярком пальто морковного цвета, которое дополнила высокими кожаными сапогами на каблуках и пестрым платком на шее. Она была в кожаных перчатках, с золотой брошью на груди и миниатюрных жемчужных серьгах в ушах. Прическа у принцессы Анны была все такая же, как и обычно, а вот на губы она нанесла красную помаду.

Этот образ дочери королевы напомнил нам тот яркий стиль, который всю жизнь выбирала монарх для своих публичных выходов.

Вчера, отметим, король Чарльз и королева Камилла посетили открытие выставки моды в честь королевы Елизаветы II, которая стартовала в Букингемском дворце.