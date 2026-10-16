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Принцесса Анна посетила церемонию в Лондоне и обогнала по популярности принца и принцессу Уэльских
Королевская принцесса Анна присутствовала сегодня на церемонии открытия мемориала гвардейцам в честь столетия Королевской гвардии на плацу Хорс-Гардс в Лондоне.
Ее Высочество была одета в темное пальто прямого силуэта длины до колен, клетчатые брюки, синие перчатки и в руках держала сумку.
На шее у Анны был синий платок, волосы она собрала в классическую прическу, сделала макияж с яркой помадой ну губах и надела жемчужные серьги. Выглядела Анна, как всегда сдержанно и элегантно.
Также на днях сестра короля Чарльза была признана самой популярной представительницей королевской семьи в стране, обогнав принца и принцессу Уэльских и заняв почетное первое место в рейтинге YouGov за третий квартал 2026 года, в котором респонденты оценивали своих любимых членов британской королевской семьи.