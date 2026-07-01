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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна повторила свой старый образ на садовой вечеринке в Шотландии

Королевская принцесса Анна посетила со своим братом королем Чарльзом и королевой Камиллой вечеринку в Холлирудском дворце в Эдинбурге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна и принц Эдвард

Принцесса Анна и принц Эдвард / © Getty Images

75-летняя принцесса появилась на мероприятии в одном из своих любимых образов, надев красное кашемировое пальто в принт в виде растений и птиц от бренда Shibumi.

Образ принцесса дополнила широкополой шляпой, кожаной сумкой, обула туфли на каблуках и в руках держала зонт-трость, а также была в перчатках. Она накрасила губы яркой помадой и надела жемчужные серьги, а волосы собрала в свою любимую прическу.

Принцесса Анна и принц Эдвард / © Getty Images

Принцесса Анна и принц Эдвард / © Getty Images

Ранее Анну уже видели в этом расшитом пальто на приеме в саду Букингемского дворца в 2022 году, а также на мероприятиях в честь Дня Содружества и на скачках в Аскоте в 2024 году.

Король Чарльз, королева Камилла, принцесса Анна, принц Эдвард / © Associated Press

Король Чарльз, королева Камилла, принцесса Анна, принц Эдвард / © Associated Press

Мы уже рассказывали, как принцесса Анна любит повторять образы и носит наряды, которые так же носила много лет назад.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
29
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