- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Анна повторила свой старый образ на садовой вечеринке в Шотландии
Королевская принцесса Анна посетила со своим братом королем Чарльзом и королевой Камиллой вечеринку в Холлирудском дворце в Эдинбурге.
75-летняя принцесса появилась на мероприятии в одном из своих любимых образов, надев красное кашемировое пальто в принт в виде растений и птиц от бренда Shibumi.
Образ принцесса дополнила широкополой шляпой, кожаной сумкой, обула туфли на каблуках и в руках держала зонт-трость, а также была в перчатках. Она накрасила губы яркой помадой и надела жемчужные серьги, а волосы собрала в свою любимую прическу.
Ранее Анну уже видели в этом расшитом пальто на приеме в саду Букингемского дворца в 2022 году, а также на мероприятиях в честь Дня Содружества и на скачках в Аскоте в 2024 году.
Мы уже рассказывали, как принцесса Анна любит повторять образы и носит наряды, которые так же носила много лет назад.