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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
258
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Анна появилась на банкете в Лондоне в платье, которому уже 42 года

Её подход к выбору вещей всегда основывался на практичности, мастерстве исполнения и долговечности, а не на погоне за мимолётными трендами. Многие из самых любимых вещей Анны вновь появляются на публике спустя годы после того, как их впервые надели.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна, которой 75 лет, появилась на банкете по случаю столетия Почетной компании мастеров-моряков в лондонском Guildhall в четверг в легком бледно-желтом платье с принтом из розовых цветов. Но это платье уже появлялось на одном из королевских мероприятий, правда, целых 42 года назад.

Платье Анны имело квадратный вырез и полупрозрачную накидку в стиле кейпа с едва заметными вертикальными полосками. Нежные розовые цветочные мотивы украшали ткань, а свободный силуэт придавал винтажному наряду вневременной, романтичный вид. Она дополнила образ классическими белыми вечерними перчатками, сдержанными золотыми украшениями, кремовыми туфлями-лодочками и золотым клатчем, позволив прекрасно сохранившемуся платью остаться главным акцентом образа.

Этот выход стал ещё одним примером неизменной приверженности Анны принципам устойчивой моды. Принцесса неоднократно демонстрировала, что качественная одежда способна выдержать испытание временем. Ранее это платье дочь королевы Елизаветы носила в 1984 году на параде по случаю Дня Независимости во время визита в Банжул в Гамбии.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

В то время она посещала страну в качестве покровительницы Фонда помощи детям.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
258
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